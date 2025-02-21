Стали известны все пары в плей-офф Лиги чемпионов Азии-2024/25.

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В 1/8 финала турнира встретятся следующие клубы:

Зона Восток:

«Йокогама Маринос» (Япония) – «Шанхай Порт» (Китай).

«Кавасаки Фронтале» (Япония) – «Шанхай Шеньхуа» (Китай).

«Дарул Такзим» (Малайзия) – «Бурирам Юнайтед» (Таиланд).

«Кванчжу» (Южная Корея) – «Виссел Кобе» (Япония).

Зона Запад:

«Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия) – «Пахтакор» (Узбекистан).

«Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) – «Аль-Райян» (Катар).

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) – «Эстегляль» (Иран).

«Аль-Садд» (Катар) – «Аль-Васль» (ОАЭ).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 3-5 марта, ответные – 10-12 марта. Победители примут участие в «финале восьми», который пройдет в саудовской Джидде: там сыграют все матчи, начиная с четвертьфинала.

Обладатель трофея получит рекордный денежный приз для азиатского футбола – 12 млн долларов.

Напомним, «Шаньдун Тайшань» решил не играть с корейским «Ульсаном» в 8-м туре общего этапа турнира.

После снятия клуба с турнира «Шанхай», набравший 10 очков в 8 матчах и занимавший 7-е место до заключительных игр конкурентов, автоматически квалифицировался в плей-офф.

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) подтвердила, что результаты «Шаньдуна» аннулировали, команда Леонида Слуцкого официально финишировала на 7-м месте.