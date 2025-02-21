Первак посчитал, что Зиньковский потерял годы в «Спартаке»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак прокомментировал качество выступлений полузащитника Антона Зиньковского в красно-белой команде.

18 февраля Зиньковский ушел в аренду в самарские «Крылья Советов» до конца нынешнего сезона.

«Зиньковский намного выше, чем он был востребован в «Спартаке». Не повезло ему с тренерами, будем так говорить. Лучшие годы потерял в «Спартаке»? Сто процентов. Надо было бежать, но, видимо, зарплата сдерживала там, Москва. А может быть, всё время мысли о том, что ну завтра, ну завтра, вдруг дадут шанс», – цитирует Первака Vprognoze.ru.

Зиньковский перешел в «Спартак» летом 2022 года из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро. Права красно-белых на 28-летнего игрока действуют до июня 2027 года. Нынешняя рыночная стоимость хавбека оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Зиньковский принял участие в 13 матчах, в которых сделал три результативные передачи.

«Спартак» идет на третьем месте в чемпионате России. «Крылья Советов» – 10-е.