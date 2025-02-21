Появились подробности проблем с регистрацией трансфера Зделара в «Зенит»

Появились подробности по поводу перехода сербского полузащитника Саши Зделара из ПФК ЦСКА в «Зенит». РФС позволил сине-бело-голубым заявить новичка, несмотря на ошибку клуб при работе с системой РПЛ, об этом рассказал инсайдер и журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Ситуация развивалась следующим образом: за три дня до закрытия трансферного окна Сергей Семак в срочном порядке потребовал у руководства «Зенита» подписать нового полузащитника на случай травмы Вендела или Вильмара Барриоса.

«Зенит» практически не имел вариантов, поэтому обратился к варианту подписания Саши Зделара, который оказался не нужен ПФК ЦСКА. Армейцы разорвали контракт с сербом 19 февраля, получив компенсацию — € 1,3 млн. Но в тот момент московский клуб ещё не отзаявил игрока.

20 февраля «Зенит» прислал трансферный сертификат в РФС. Далее последовали тяжелые переговоры с агентом Зделара, который требовал у петербуржцев более выгодные условия контракта для игрока. Из-за этого трудовой договор Саши «Зенит» прислал в Москву за 10 минут до закрытия зимнего трансферного окна. Его успели распечатать, подписать и загрузить в систему. Официально ЦСКА отзаявил серба в 23:59

«Зенит» имел возможность заявить Зделара, прикрепив документы в систему РПЛ, до 00:00 21 февраля. Более того, по информации источника, «окно заявок» было открыто ещё несколько часов после полуночи. Однако «Зенит» не заявил футболиста — в клубе просто забыли об этой процедуре.

Представители сине-бело-голубых отправили трансферный лист в РФС — они думали, что этого хватит для регистрации Зделара. Когда же ошибка сотрудников всплыла — руководство «Зенита» обратилось в РФС с настойчивой просьбой всё-таки зарегистрировать сербского новичка, так как система РПЛ уже не позволяла этого сделать.

В итоге РФС направил в РПЛ письмо, что все необходимые документы были поданы в срок, и всё было сделано правильно. Таким образом «Зенит» и заявил Зделара, несмотря на ошибку при работе с системой РПЛ.