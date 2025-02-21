Кутепов ответил людям, которые упрекают футболистов за большие зарплаты

Защитник «Велеса» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», ответил людям которые критикуют футболистов за большие зарплаты. Он заявил, что такие люди видят лишь «красивую обёртку», но не понимают, какие жертвы стоят за внушительными зарплатами спортсменов. К тому же, Кутепов отметил, что далеко не все футболисты живут богато.

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