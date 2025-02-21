Кирьяков: серьезные трансферы «Спартака» и «Зенита» могут себя не оправдать

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о насыщенной зимней трансферной кампании «Спартака» и «Зенита». Он считает, что эти клубы поборются за чемпионский титул. Однако нет гарантий, что дорогостоящие новички точно оправдают большие вложения.

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