Зделар вошел в заявку «Зенита» на сайте РПЛ

Сербский полузащитник «Зенита» Саша Зделар вошел в заявку петербургской команды на текущий сезон РПЛ, сообщается на сайте лиги.

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«Зенит» в пятницу объявил о договоренности по переходу Зделара из ЦСКА. Соглашение с 29‑летним сербом рассчитано до конца сезона‑2025/26. В сообщении «сине‑бело‑голубых» отмечалось, что «в настоящий момент остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС». В пятницу РПЛ сообщила, что лига совместно с РФС обсуждает механизм внесения Зделара в заявку петербургского клуба.

Зделар вошел в заявку «Зенита» на сезон РПЛ‑2024/25 под 14‑м номером. Серб был дозаявлен 20 февраля, в последний день трансферного окна.

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