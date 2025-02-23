Экс-капитан сборной России Артём Дзюба может покинуть «Акрон» после окончания текущего сезона. Тольяттинский клуб не ведет с форвардом переговоров по поводу продления контракта, срок действия которого истекает летом. Об этом рассказал владелец команды Павел Морозов в интервью Vseprosport.

«Ведем ли переговоры по продлению контракта с Дзюбой? Пока нет, не ведем» - цитирует хозяина «Акрона» издание.

Напомним, Артём Дзюба перебрался в «Акрон» летом 2024 года в статусе свободного агента.