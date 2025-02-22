«Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Хиляль»

«Аль-Иттихад» принимал на своем поле «Аль-Хиляль» в матче лидеров чемпионата Саудовской Аравии. Игра 21-го тура Про-Лиги прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда. Волевую победу со счетом 4:1 одержали хозяева.

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Счёт в матче на 23-й минуте открыл бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. На 29-й минуте защитник «Аль-Иттихада» Хассан Кадеш восстановил равенство в счёте. На последней минуте первого тайма нидерландский вингер Стивен Бергвейн вывел «Аль-Иттихад» вперёд.

Бергвейн оформил дубль после передачи французского полузащитника Нголо Канте на 51-й минуте. На 72-й минуте экс-форвард «Реала» Карим Бензема довел счёт до разгромного, но мяч был отменён. На 86-й минуте Бензема забил гол, который был засчитан. Бывший вингер «Зенита» Малком провёл на поле весь матч.

Победа позволила «Аль-Иттихаду» закрепиться на верхней строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги с 55 очками. «Аль-Хиляль» остался на втором месте с 48 очками. Расстояние между клубами теперь составляет семь очков.