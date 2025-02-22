«Барселона» может приобрести дорогостоящего вингера «Манчестер Сити»

Бельгийский вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

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По информации источника, 22-летний футболист недоволен своей ролью в составе английского гранда. Бельгиец хочет получать больше игровой практики, чем может воспользоваться испанский клуб. «Горожане» готовы вести переговоры относительно игрока даже при сумме трансфера меньше € 60 млн. Возможен вариант аренды с правом выкупа.

В текущем сезоне Жереми Доку провёл 23 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 50 млн.