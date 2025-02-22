ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» на тренировочном сборе в Турции.

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе «красно‑синих» мячи забили Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Секу Койта и Артем Шуманский. У самарцев отличился Антон Зиньковский. Также мяч в свои ворота отправил защитник армейцев Келлвен.

ЦСКА сыграл последний товарищеский матч на зимних сборах, «Крылья» позднее в субботу проведут еще одну встречу — против «Челябинска».

Сезон в МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) возобновится 28 февраля.