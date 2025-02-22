«Байер» одолел «Хольштайн» в 23 туре Бундеслиги. Победный гол на счету Шика

Аутсайдер немецкой Бундеслиги «Хольштайн» принимал на своем поле действующего чемпиона страны «Байер» в рамках 23 тура чемпионата Германии. Игра завершилась уверенной победой клуба из Леверкузена. На 9-й минуте нападающий Патрик Шик вывел гостей вперед. На 45-й минуте полузащитник Амин Адли удвоил преимущество «Байера».

Счет первого тайма во второй половине игры не изменился. Таким образом, «Байер» довел количество набранных в сезоне очков до 50. После 23 туров подопечные Хаби Алонсо занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Баварии» на пять очков.

«Бавария» свой матч 23 тура проведет в воскресенье, 23 февраля. Мюнхенцы примут на своем поле «Айнтрахт» из Франкфурта.