«Монако» без Головина проиграл «Лиллю» в матче чемпионата Франции

"Монако" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25 с "Лиллем" потерпел поражение со счётом 1:2. Игра прошла в Вильнёвк-д'Аск на стадионе "Декатлон Арена — Пьер-Моруа".

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В составе хозяев дубль оформил исландский полузащитник Хакон-Арнар Харальдссон (22 и 42 мин.). Единственный гол у гостей забил японский нападающий Такуми Минамино (45+1 мин.).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин из-за повреждения не был включен в заявку команды на матч.

Благодаря этой победе "Лилль" набрал 41 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1. У "Монако" в активе осталось 40 очков, с которыми команда опустилась на пятую строчку.