Сборная России сыграет с Замбией 25 марта в Москве

Товарищеский матч между сборными России и Замбии пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве, сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга.

© РФС

«Мы договорились о дате и месте матча, все документы подписаны. Игра с Россией пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве», — приводит слова Каманги Sport24.

Сборная Замбии никогда не играла на Чемпионате мира. На последнем Кубке африканских наций-2023 замбийцы не вышли из группы с Марокко, ДР Конго и Танзанией. В рейтинге ФИФА Замбия занимает 87-е место.

Замбия не вышла на ЧМ-2026, заняв четвертое место в группе с Марокко, Танзанией, Нигером и Конго.