Футболист потерял сознание на матче чемпионата Италии

Итальянский нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

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В середине второго тайма встречи, проходившей на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне, Кин получил удар коленом от игрока хозяев, после чего потерял сознание и упал на поле. Медицинскому штабу «Фиорентины» пришлось унести нападающего с поля на носилках. Он был заменён на 67-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил французский хавбек «Вероны» Антуан Бернед на 90+5-й минуте.

В текущем сезоне Кин забил 19 мячей и сделал две результативные передачи в 29 матчах.

Ранее игрок «Фиорентины» уже терял сознание — матч 14-го тура против «Интера» был отложен из-за того, что хавбек хозяев Эдоардо Бове потерял сознание.

В текущем розыгрыше Серии А лидирует «Интер». Команда набрала 57 очков за 26 игр. «Наполи» идет вторым с 56 баллами за 26 встреч, «Фиорентина» занимает шестое место — у команды 42 очка.