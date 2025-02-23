Захарян забил впервые за год

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил свой второй гол в составе испанской команды.

21-летний россиянин появился в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Леганеса» и открыл счет на 12-й минуте с передачи испанца Пабло Марина.

Этот гол стал первым в текущем сезоне и вторым за время его нахождения в клубе. До сегодняшнего момента единственным его голом был точный удар в матче 29-го тура прошлого сезона против «Кадиса» — это случилось 15 марта 2024 года.

21 февраля Захарян вышел на поле на 83-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы с «Мидтьюлланном» и отметился результативной передачей на исланского нападающего Орри Оускарссона.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.