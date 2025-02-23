Салах установил новый рекорд в истории АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в гостевом матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0), стал первым игроком, которому удалось совершить по 40+ результативных действий в двух сезонах АПЛ. Об этом сообщает Squawka в соцсети X (ранее Twitter).

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В первый раз вингер смог это сделать в сезоне-2017/2018, тогда он набрал 42 очка. На текущий момент в активе футболиста 25 голов и 16 ассистов в этом сезоне чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 21 результативной передачей.