Хвича Кварацхелия высказался о матче с «Лионом»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

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«Это был тяжёлый матч. Последние минуты были очень сложными, потому что они атаковали всеми своими игроками, а мы защищались. Но самое главное, что мы сегодня победили и взяли три очка. Мы продолжаем двигаться вперёд. Команда очень сильна. Показываем в каждом матче, что мы хорошая команда, нам нужно продолжать в том же духе, и я считаю, что мы играем в очень красивый футбол», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт клуба.

После 23 сыгранных матчей «Лион» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 59 очков.