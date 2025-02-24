Дзюбу зовут в Казахстан

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «Кинопоиску» заявил, что готов пригласить нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу в команду.

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По его словам, в настоящее время между ним и игроком продолжается диалог.

«Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Он хочет побить рекорд Александра Кержакова, дальше будем беседовать. Мы на контакте, ждем Артема», — заявил Боранбаев.

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).