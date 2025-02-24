Стал известен срок нового контракта Ламина Ямаля с «Барселоной»

17-летний испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продлит контракт с каталонским клубом летом текущего года. Соглашение будет рассчитано до 2030 года, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, Жорже Мендеш, агент футболиста, планирует встретиться с Жоаном Лапортой и Деку в Лиссабоне, чтобы добиться прогресса, и это совпадёт с матчем Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной» состоится 5 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.