Кержаков: футболисты не могут быть тупыми, просто они не самые образованные

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался по поводу стереотипа о глупости футболистов. Он признал, что спортсмены — не самые начитанные и образованные люди. Однако он не считает футболистов «тупыми». Также Кержаков подчеркнул, что не считает глупость пороком.

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