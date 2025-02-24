Кержаков: футболисты не могут быть тупыми, просто они не самые образованные люди

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался по поводу стереотипа о глупости футболистов. Он признал, что спортсмены — не самые начитанные и образованные люди. Однако он не считает футболистов «тупыми». Также Кержаков подчеркнул, что не считает глупость пороком.

Кержаков: футболисты не могут быть тупыми, просто они не самые образованные
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«На самом деле, кто бы что ни говорил про футболистов, не буду опровергать, что футболисты не самые образованные люди, но надо понять – кто такой умный человек? Начитанный, у него хорошая память либо он схватывает все на лету? Бывает, читаешь новости, а ректора университета телефонные мошенники заставили перевести какую-то сумму. Казалось бы, умный человек, но как он мог на это повестись? Как это понять? Глупость – не порок. Футболист не может быть тупым, он может быть необразованным, с узким кругозором", — приводит слова Михаила Кержакова «РБ Спорт».

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