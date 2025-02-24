Как уехавшие из РПЛ уже показали себя

Виллиан Жозе радует болельщиков в Бразилии, а бывший нападающий «Пари НН» забивает в каждом матче в Турции.

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В зимнее трансферное окно из РПЛ уехала целая группа иностранцев. Одни просто не хотели оставаться в России, а от других отказались их клубы. Некоторые уже показали себя в новых командах – отметились результативными действиями. Есть даже нападающий, забивший в каждом из пяти матчей в 2025 году! Рассказываем о самых успешных экс-легионерах РПЛ и о том, как дела у бывших игроков топ-клубов нашего чемпионата.

Виллиан Жозе, безусловно, самая удивительная фигура этого сезона РПЛ. Мы его толком и не увидели в деле. Бразилец не сыграл и 400 минут за «Спартак»: сначала боролся с лишним весом, потом с недоверием Деяна Станковича. Нападающий запомнился только победным голом со штрафного в Кубке России в матче с московским «Динамо». А ведь это игрок с определённым именем в Европе, забивший в прошлом сезоне 14 мячей за «Бетис» в Испании!

«Спартак» потерял на Виллиане Жозе € 2 млн, которые заплатил за него севильскому клубу. Зимой бразильца отпустили бесплатно на родину в «Баию». И что вы думаете? Там он опять начал забивать! В двух матчах чемпионата штата Баия положил два мяча. Это, конечно, ещё не показатель, ведь региональные турниры – часть подготовки команд к чемпионату Бразилии. Но во второй половине февраля стартовал Кубок Либертадорес, и в первом матче отборочного раунда с боливийским «Стронгестом» Виллиан Жозе тоже отличился. Его гол при счёте 0:1 спас команду от поражения на выезде. Экс-спартаковец грамотно прочитал эпизод и добил мяч в сетку, нырнув во вратарскую, после удара партнёра.

«Я очень счастлив и мотивирован, надеюсь, мы добьёмся своих целей в этом сезоне», – сказал Виллиан Жозе, надев футболку «Баии».

Ещё один экс-нападающий «Спартака» Николсон осваивается в Мексике. Сообщалось, что красно-белые просто расторгли контракт с Шамаром, но, по данным Transfermarkt, московский клуб всё же получили за него € 1,6 млн. Впрочем, это всё равно меньше, чем было потрачено на ямайца в своё время (€ 8 млн).

В Мексике стартовала Клаусура – весенняя часть сезона, по итогам которой определится свой чемпион. «Тихуана» после восьми туров лишь на 16-м месте. Ниже только две команды. Николсон в феврале трижды вышел в основе, но результативных действий пока не совершал. «Тихуана» проиграла все три матча с Шамаром. В этих играх экс-спартаковец пять раз ударил по воротам, однажды попал в створ, упустил два голевых момента и сделал три паса под удар. В общем, Николсону ещё нужно улучшать форму, чтобы оправдать доверие мексиканцев.

Продажа «Зенитом» Клаудиньо стала самым дорогим трансфером «на выход» в зимнее окно РПЛ. Бразильца отпустили в катарский «Аль-Садд» за € 20 млн, тогда как покупали его три с половиной года назад за € 12 млн. Для «Зенита» в этой истории плохо только то, что клуб так и не нашёл замену заскучавшему плеймейкеру. Не считать же таковой Зделара…

За «Аль-Садд» Клаудиньо сыграл на сегодняшний день четыре матча: три — в чемпионате Катара и один — в азиатской Лиге чемпионов, где новая команда бразильца уступила «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии (1:3). Правда, это поражение на финише группового этапа ни на что не влияло, поскольку «Аль-Садд» обеспечил себе место в плей-офф. У Клаудиньо уже есть первое результативное действие – полузащитник сделал голевой пас в матче с «Умм-Салаль». А в субботу бразилец помог своей команде обыграть лидера — «Аль-Духаиль» (2:0). «Аль-Садд» сократил отставание от первого места до одного очка.

За три матча в чемпионате Катара Клаудиньо нанёс шесть ударов (один — в створ), совершил две обводки и отдал восемь пасов под удар. Оценки у бразильца высокие, но он наверняка уже понял, что на одной ноге даже в Катаре никого не обыграешь.

Артур ушёл из «Зенита», отыграв за петербургскую команду всего год. Покупали вингера за € 15 млн, а вот продали в «Ботафого» дешевле – за € 10 млн (без учёта бонусов от перепродажи). Если брать амплуа, то чемпион Бразилии и победитель Кубка Либертадорес заменил Артуром отправленного в Санкт-Петербург Луиса Энрике. Экс-зенитовец и номер его взял – «семёрку».

Артур дебютировал за «Ботафого» в начале февраля в матче за Суперкубок Бразилии с «Фламенго». Вышел в основе, провёл на поле все 90 минут, но ничем не помог – его новая команда уступила со счётом 1:3. Потом сыграл около 20 минут в одном матче Лиги Кариока (чемпионате штата Рио-де-Жанейро) и больше в заявку не попадал. Получил травму левого бедра, однако выбыл ненадолго.

«Хочу вернуться в сборную Бразилии и забить много голов. Будем выигрывать титулы, как в прошлом году», – признался Артур.

Чилийский полузащитник расстроил зимой сразу два российских клуба – «Крылья Советов», за которые выступал на правах аренды, и ЦСКА. Армейцы владели правами на Мендеса. Виктор отказался возвращаться в Россию и добился своего трансфера в «Коло-Коло» за € 1,2 млн. Приобретал его ЦСКА за € 2,5 млн, согласно Transfermarkt.

«Коло-Коло» – действующий чемпион и самый титулованный клуб страны. Чемпионат Чили сезона-2025 только-только стартовал, но Мендес уже сыграл три матча за новую команду в кубковом турнире. Пока Виктор не попадает в основу. Каждый раз выходил лишь на замену. Отыграл в общей сумме около 90 минут без результативных действий. Не напрасно ли так бился за своё «освобождение»?

«Крылья Советов» не стали выкупать Ороско после аренды из «Лануса», несмотря на то что вингер забил три гола в этом сезоне РПЛ, и Франко вернулся в Аргентину. Его пока никуда не продали – возвращённый из России игрок остался в «Ланусе».

В сезоне-2024 «гранатовые» финишировали лишь на 14-м месте в аргентинском чемпионате, а сейчас занимают седьмую строчку в зоне В (участники турнира разделены на две группы по 15 команд). Ороско попал в основу в первых двух турах, потом четыре матча просидел на скамейке и вышел на замену в 7-м туре. Результативных действий у Франко пока нет. Зато экс-вингер самарцев набрал 1+1 в матче Кубка Аргентины с клубом «Ламадрид». Оторвался на сопернике с интересным названием из низшего дивизиона.

Мохаммад Горбани, экс-полузащитник «Оренбурга»

В первой части сезона РПЛ Горбани вошёл в топ-3 игроков «Оренбурга», проведших на поле больше всего времени. Тем не менее борющийся за выживание клуб отпустил зимой ценного хавбека. Иранец был продан в «Аль-Вахду» из ОАЭ за € 1,25 млн.

Новая команда Горбани занимает шестое место в чемпионате ОАЭ. Мохаммад дебютировал в домашнем матче 15-го тура с «Хаур-Факкен» и выдал идеальную премьеру. Сыграл все 90 минут, сделал голевую передачу. «Аль-Вахда» победила со счётом 3:1. Между тем в «Оренбурге» Горбани ассистировал один раз за всю карьеру, продлившуюся ровно год.

В зимнее окно «Пари НН» почти полностью поменял линию атаки, подписав Александра Кокшарова, Вячеслава Грулёва и Тьяго Весино. Места для них освободили ушедшие нападающие. Одним из них был серб Ожегович, который в 16 матчах РПЛ забил всего два мяча. 30-летнему легионеру нашли вариант во втором дивизионе чемпионата Турции – его арендовал «Сакарьяспор».

И как же угадал турецкий клуб с этим трансфером! Ожегович дебютировал в конце января во встрече с «Манисой» и отличился, выйдя на замену. Тренер «Сакарьяспора» убедился, что новый нападающий в хорошей форме, и дальше ставил его в основу. Серб продолжал забивать как машина. Игра с «Амедом» – гол. С «Чорумом» – гол. С «Шанлыурфаспором» – победный гол. С «Анкарагюджю» – снова гол. Итого: пять матчей – пять забитых мячей. Забивал бы так в «Пари НН», был бы в топ-клубе РПЛ.