40-летний Роналду забил 925-й гол в карьере

Гол нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ворота «Аль-Вахды» в матче 22-го тура саудовской Про-Лиги стал 925-м в карьере 40-летнего футболиста.

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Португальский игрок отметился забитым мячом на 48-й минуте встречи.

В течение карьеры Роналду забил 790 голов на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне 40-летний нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: