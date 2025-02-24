Михаил Кержаков поделился мнением о состоянии нынешнего общества.

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что хочет исправить стереотип о тупости футболистов.

– Лещук хочет исправить стереотип о том, что футболисты тупые. Вы понимаете, как ему помочь?

– Я считаю, что не нужно ничего исправлять. Зачем?

– Чтобы болельщики по-другому относились.

– Как болельщики определили для себя, так они и будут относиться. Если есть стереотип, то он и останется. Если человек нормально к тебе относится, он продолжит так про тебя думать. Мне кажется, мы все время пытаемся вырвать футбол из общего контекста нашей страны.

Если брать в целом наше общество – какое оно? Что сейчас показывают по телевизору – к чему все идет? Массовая культура по телевизору – там все время показывают условно маргиналов, проституток и вечные сериалы про ментов. О чем мы говорим? И в целом: что в обществе сейчас витает? Культура? Я бы так не сказал. Наоборот, мы в своей массовой культуре разворочаемся в другую сторону.

– В какую?

– Не знаю, но точно не в культурную, – сказал вратарь «Зенита».