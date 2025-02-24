Бензема о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Каждый говорит, что хочет. Для меня лучший Роналдо из Бразилии»
Карим Бензема рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.
Ранее Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим игроком в истории футбола.
«Каждый говорит, что хочет. Если он считает себя лучшим в истории... Для меня, например, лучшим является Роналдо из Бразилии. Я не люблю проводить сравнения между игроками, я думаю, что у каждого из них своя история, и у него она своя, он [Криштиану] очень хорош», – сказал нападающий «Аль-Иттихада» в интервью TNT Sports.