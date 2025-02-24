Михаил Кержаков рассказал, когда завершит карьеру футболиста
Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру футболиста. По словам Кержакова, случится это, скорее всего, этим летом. За «Зенит» вратарь выступает с 2015 года.
– Можно уже сказать, что Михаил Кержаков завершит карьеру футболиста этим летом?
– Скорее всего, да. С вероятностью в 99,9 процента, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».