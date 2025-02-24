Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Ливерпуля» в матче 26-го тура может принять решение об уходе из команды по окончании сезона. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на El Nacional.

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По информации источника, неудачное выступление в текущем сезоне может сподвигнуть каталонского специалиста покинуть клуб и перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где ему предлагают оклад, который в несколько раз превышает его доходы в Манчестере.

19 февраля «Манчестер Сити» проиграл ответный стыковой матч «Реалу». Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 3:1. Уже на четвертой минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Позднее он оформил хет-трик, забив на 33-й и 61-й минутах. В конце встречи гол престижа забил Нико Гонсалес на 90+2-й минуте.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время специалист с командой выиграли 18 трофеев, в том числе и шесть раз становились чемпионами Английской премьер-лиги.