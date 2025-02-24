«Спартак» отдал в аренду в молдавский клуб игрока молодежной сборной России

Российский «Спартак» отдал в аренду в молдавский клуб «Петрокуб» нападающего Артема Быковского, сообщает пресс‑служба «красно‑белых».

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Срок аренды 20‑летнего форварда рассчитан до конца 2025 года.

Быковский стал игроком «красно‑белых» в 2021 году, провел с тех пор более 90 матчей за молодежную команду и «Спартак‑2», в которых забил 47 мячей. В прошлом году форвард дебютировал за молодежную сборную России.

«Петрокуб» — действующий чемпион Молдавии.

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