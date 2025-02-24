Экс-тренер «Спартака» не исключил возвращения России в еврокубки

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо заявил, что в сезоне-2025/26 российские клубы могут вернуться в еврокубки. Его слова приводит «РБ Спорт».

По его словам, по итогам текущего сезона в РПЛ команды ведут борьбу не только за чемпионское звание.

«Возвращение российских команд в еврокубковые турниры? Надеюсь, скоро это произойдет. Возможно, в этом сезоне РПЛ борьба идет не только за чемпионство, но и за места в еврокубках», — заявил Каррера.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.