У «Манчестер Юнайтед» нет денег на столовую

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение закрыть столовую для сотрудников стадиона, сообщает The Guardian.

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По информации источника, бесплатные обеды для работников «Олд Траффорд» заменят на раздачу фруктов по ходу рабочего дня. Полностью столовая будет закрыта до конца текущей недели.

23 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграл ничью с «Эвертоном» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице команды располагаются по соседству: «Эвертон» занимает 14-ю строчку с 31 баллом, а «Манчестер Юнайтед» — 15-ю с 30 очками.

В следующем туре АПЛ «Юнайтед» сыграет дома с «Ипсвичем». Эта игра состоится 26 февраля и начнется в 22:30 по московскому времени. В это же время «Эвертон» в гостях сыграет с «Брентфордом».