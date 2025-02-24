Мостовой: не понял, где будет играть Зделар в «Зените»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о трансфере сербского полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«Мы много раз говорили, почему «Спартак» и «Зенит» подписывают футболистов. Потому что это богатые команды. Думаете, другие клубы не хотят футболистов за € 15-20 млн? Конечно, хотят, но у них нет денег. С точки зрения футбольной составляющей я сначала не понял, где будет играть Зделар в «Зените». Но этому трансферу можно особо не уделять внимания, потому что в «Зените» есть ещё 15 игроков, которые сидят на скамейке. Таких переходов было очень много. Возможно, где-то он пригодится. ЦСКА выиграл от этого трансфера в плане финансовой составляющей. Ясно, что его брали в «Зенит» на позицию опорника, но там играет Барриос. Другое дело, что с Барриосом за место в основе конкурировать тяжело. Поэтому Зделара взяли, чтобы Барриосу дать отдохнуть в некоторых матчах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.