В «Факеле» рассказали о долгах клуба

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил «Матч ТВ», что у воронежского клуба нет ни займов, ни процентов, которые надо погашать, а также долгов по зарплатам и трансферам.

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Воронежцы с 14 очками занимают 14‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ. В первом матче после паузы в РПЛ «Факел» 2 марта встретится в гостях с «Химками».

— В прошлом сезоне команда заняла историческое 11‑е место, наши партнеры и болельщики дают возможность зарабатывать чуть‑чуть больше. Важно при этом отметить, что у клуба нет долгов. Нет ни займов, ни процентов, которые надо погашать, ни долгов по зарплатам и трансферам — клуб абсолютно чистый в плане финансов.

— Отсутствие кредитных средств — большой плюс для профессионального клуба в современном мире.

— Такова наша политика. Когда я пришел в клуб, сразу сказал, что в первую очередь всегда буду стараться соблюдать финансовую дисциплину. За три сезона мы могли выпасть из Премьер‑лиги, конкурируя с более статусными соперниками, но несмотря на всё я буду последователен и буду придерживаться заданной политики: финансовая дисциплина во главе угла, — сказал Асхабадзе «Матч ТВ».

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