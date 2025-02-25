Жена Карпина объяснила, почему ее муж покинул «Ростов»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, что ее муж покинул «Ростов» за три дня до возобновления матчей РПЛ из‑за определенных обстоятельств.

Во вторник президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с должности. Сам Карпин заявил, что покинул «Ростов», так как планирует полностью сосредоточиться на работе в сборной России.

— Почему уход состоялся сейчас, меньше чем за неделю до рестарта РПЛ, а не перед сборами?

— Были свои моменты. Значит, не было возможности сделать это раньше, — цитирует Карпину Sport24.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. 23 июля 2021‑го специалист был назначен главным тренером сборной России и вскоре покинул клуб из Ростова‑на‑Дону по обоюдному согласию сторон. В начале марта 2022 года Карпин вернулся в «Ростов» и начал совмещать работу в клубе и сборной.

После 18 туров МИР РПЛ «Ростов» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

В первом матче после зимней паузы «Ростов» 2 марта примет московское «Динамо». Прямую трансляцию матча 19‑го тура РПЛ смотрите с 19:30 мск на канале «Матч ТВ», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.