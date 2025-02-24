Мостовой об иностранных судьях в РПЛ: «Что нового они привезут? Новые правила? Мяч другого размера? Основная проблема в том, что большинство из них в футбол не играли»
Александр Мостовой высказался о приглашении иностранных судей в Россию.
Ранее стало известно, что РФС пригласит судей из Саудовской Аравии и Беларуси для работы на матчах Мир РПЛ.
«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. На какой‑то финальный матч можно пригласить иностранного судью, который будет независимым. Но опять же, сколько раз мы видели, как судьи чудят в иностранных чемпионатах, но правила для всех одинаковы. Основная проблема в том, что большинство судей в футбол‑то и не играли. Что нового привезут нам иностранные судьи из Беларуси, Саудовской Аравии? Новые правила? Мяч другого размера? Пригласит РФС этих судей, а наши чем заниматься будут?» – сказал бывший полузащитник сборной России.