Аморим высказался о массовых сокращениях в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о массовых сокращениях в английском клубе.

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«Это всегда тяжело для всех. Люди видят, как их друзья и товарищи по команде теряют работу. И снова мы должны сосредоточиться на том, что я могу сделать, чтобы помочь клубу в этот момент, и мы как клуб должны понять, что мы сделали неправильно, чтобы попасть в эту ситуацию. Мы должны думать о решениях в данный момент. Мы знаем, что этот год был действительно трудным для всех, и мы как клуб внесли много изменений, и когда вы вносите изменения, если у вас есть футбольная команда, которая преуспевает и выигрывает игры, в определённом смысле болельщикам легче пережить изменения. Но в данный момент мы находимся в другом периоде внутри клуба и на поле. Мы должны бороться с этим чувством, и мы стараемся изо всех сил в этот момент», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в «МЮ» отменили бесплатные обеды для персонала в целях оптимизации бюджета. Также клуб на своём официальном сайте объявил о грядущем увольнении массы сотрудников и трансформации клуба.