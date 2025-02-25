Карпин покинул «Ростов»

Валерий Карпин покидает пост главного тренера «Ростова», информирует «РБ Спорт». Стороны расторгают соглашение по обоюдному согласию.

По итогам осенней части сезона «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате страны. На счету южного клуба 26 очков. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар» (39 очков).

Ранее в СМИ появились разговоры, что Карпин намерен покинуть «Ростов» из-за накопленной усталости. Он совмещает тренерские посты в клубе и сборной России. Кроме того, сложностей добавляют логистические проблемы — на юге России закрыты аэропорты, поэтому «Ростову» приходится ездить на матчи на автобусах и поездах.