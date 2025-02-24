Арбитра наказали за взятый у Месси автограф

Мексиканского арбитра Марко Антонио Ортиса Наву отстранили на полгода от работы на турнирах Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) после того, как он попросил автограф у футболиста Лионеля Месси. Об этом пишет РБК.

По данным портала, Нава попросил автограф у восьмикратного обладателя «Золотого мяча» после матча Кубка чемпионов CONCACAF. Он пояснил, что сделал это для родственника с особыми потребностями.

Вместе с тем, конфедерация пришла к выводу, что поведение судьи, который признал свою ошибку и извинился, не соответствует кодексу поведения официальных лиц матча организации.

В CONCACAF подчеркнули, что в случае повторного нарушения мексиканца отстранят бессрочно.