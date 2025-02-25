«Фенербахче» ответил на обвинения Моуринью в расизме

Пресс-служба «Фенербахче» выступила с заявлением после обвинений главного тренера Жозе Моуринью в расизме. После матча с «Галатасараем» (0:0) португалец заявил, что в одном из эпизодов матча все представители соперника «прыгали на скамейке, как обезьяны».

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