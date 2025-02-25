Игрок «Зенита» объяснил, зачем надевал женскую одежду

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков объяснил проигранной настольной игрой тот факт, что в один из дней своего отпуска он ходил в одежде своей девушки. Его слова приводит Sport24.

«Мы с Юрой [Горшковым] отдыхали на Мальдивах. В один из дней стало скучно, и мы решили сыграть в UNO на желание. Проигравший должен был как-то вырядиться на завтрак — Юра тоже мог напялить женскую одежду, а наши девушки пошли бы в подводных масках. Но, как видишь, проиграл я», — поделился он.

В декабре девушка футболиста Анна Нечаева в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором запечатлено, как игрок прогуливается в ее вещах — розовой кофте и штанах в сеточку.

Глушенков перешел в петербургский клуб в летнее трансферное окно 2024 года.

Петербуржцы возобновят сезон в чемпионате страны домашним матчем против столичного ЦСКА. Игра пройдет на «Газпром Арене» 1 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.