Сафонов попал в заявку ПСЖ на матч Кубка Франции, Доннарумма — нет

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 1/4 финала Кубка Франции со «Стад Брьошеном». Конкурент россиянина Джанлуиджи Доннарумма в список игроков, которые смогут принять участие в этой встрече, включён не был.

© Чемпионат.com

Матч «Стад Брьошен» — «ПСЖ» состоится сегодня, 26 февраля. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:10 мск.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» минувшим летом. В текущем сезоне Матвей принял участие в 10 матчах во всех турнирах, из которых два — в Лиге чемпионов УЕФА. Российский вратарь пропустил шесть мячей и пять раз уходил с поля без пропущенных голов.