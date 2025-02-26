Филимонов объяснил, почему «Спартак» — народная команда, а «Зенит» — нет

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнением о статусе народной команды в РПЛ.

«Зенит» не сможет стать народной командой. «Спартак» никому не принадлежал. Не было никаких силовых или армейских влияний. Поэтому, кто не принадлежал армии, милиции или какому-то заводу — болели за красно-белых», — приводит слова Филимонова Legalbet.

После 18 туров чемпионата России лидером является «Краснодар». У черно-зеленых 39 очков. Следом идет действующий чемпион страны «Зенит», имеющий 39 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые записали на свой счет 37 очков.

1 марта петербуржцы сыграют против ЦСКА. Матч 19-го тура РПЛ состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

На следующий день «Спартак» встретится с «Оренбургом». Игра пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.