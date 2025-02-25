Глава Ла Лиги выступил за изменения в работе VAR

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о необходимости внесения изменений в работу системы VAR.

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«Все споры вредят соревнованиям. VAR призвана помочь, но всё это время она искажалась. Теперь мы не знаем, когда VAR используется, а когда нет. Чего мы не можем сделать, когда что-то не работает, так это продолжать в том же духе. Мы должны меняться. Я сказал судейскому корпусу, что мы не можем продолжать так же. Если мы сделаем это, VAR станет лучше. Споры распространяются и на другие страны», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 51 очко за 24 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 51 очко в 24 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 50 очками после 24 матчей.