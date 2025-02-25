Корнеев заявил, что «Боруссия» продаст нападающего Гирасси в АПЛ

Бывший российский футболист Игорь Корнеев заявил, что дортмундская «Боруссия» вскоре продаст нападающего Серу Гирасси в команду из английской Премьер-лиги.

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«Всё в нем есть, он может бить с обеих ног, головой. Это тот нападающий, который всегда будет хорошо продан. Например, в АПЛ. Следующий его трансфер будет в английскую лигу за большие деньги», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Серу Гирасси выступает за «Боруссию» с июля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 31 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость гвинейского футболиста в € 40 млн. Действующий контракт Серу с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года.