Абаскаль ответил, согласился бы стать главным тренером сборной России

Абаскаль заявил, что согласился бы стать главным тренером сборной России
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал заявление Валерия Карпина об его усталости от работы на посту главного тренера «Ростова».
«Мог бы представить себя на месте Карпина в «Ростове» или сборной России? Карпин – профессиональный тренер с хорошими навыками, он отлично разбирается в футболе и знает реалии РПЛ. Для меня иметь опыт работы тренером в стране – фундаментальное условие для того, чтобы иметь возможность тренировать национальную команду. Это поможет вам работать «изнутри» и знать основы. Согласился, если бы мне предложили возглавить сборную России? Да», – приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
Абаскаль работал в «Спартаке» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые стали обладателями бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги-2022/2023. С июня по сентябрь 2024 года испанский специалист возглавлял «Гранаду». При нем клуб потерпел два поражения, дважды сыграл вничью и одержал одну победу в Сегунде.
В январе Карпин в интервью сообщил, что устал от работы в «Ростове» и хотел бы взять паузу в работе. 56-летнй специалист совмещает работу в ростовском клубе с должностью главного тренера сборной России, которую занял в июле 2021 года.