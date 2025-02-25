Абаскаль ответил, согласился бы стать главным тренером сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал заявление Валерия Карпина об его усталости от работы на посту главного тренера «Ростова».

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«Мог бы представить себя на месте Карпина в «Ростове» или сборной России? Карпин – профессиональный тренер с хорошими навыками, он отлично разбирается в футболе и знает реалии РПЛ. Для меня иметь опыт работы тренером в стране – фундаментальное условие для того, чтобы иметь возможность тренировать национальную команду. Это поможет вам работать «изнутри» и знать основы. Согласился, если бы мне предложили возглавить сборную России? Да», – приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые стали обладателями бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги-2022/2023. С июня по сентябрь 2024 года испанский специалист возглавлял «Гранаду». При нем клуб потерпел два поражения, дважды сыграл вничью и одержал одну победу в Сегунде.

В январе Карпин в интервью сообщил, что устал от работы в «Ростове» и хотел бы взять паузу в работе. 56-летнй специалист совмещает работу в ростовском клубе с должностью главного тренера сборной России, которую занял в июле 2021 года.