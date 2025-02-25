Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о готовности возглавить сборную России.

© Чемпионат.com

— К вам хотя бы раз обращались клубы из России с предложением о работе?

— Комментировать этот вопрос не в моей компетенции, лучше спросить у агентов.

— Если бы вам предложили возглавить сборную России, вы бы согласились?

— Да, — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Абаскаль возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.