Орешкин и Гинер заложили первый камень базы ЦСКА

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и президент ЦСКА Евгений Гинер заложили первый камень в основание базы футбольного клуба ЦСКА в деревне Мышецкое Московской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии также приняли участие капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, главный тренер столичной команды Марко Николич, бывшие футболисты Алан Дзагоев и Олег Корнаухов, воспитанники академии красно-синих и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Завершение работ запланировано на конец 2028 года. Новая база ЦСКА будет включать в себя в том числе несколько натуральных и одно искусственное поле, на котором возведут трибуну на 500 человек.