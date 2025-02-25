Бедственное положение. «Манчестер Юнайтед» увольняет сотрудников

Беды в стане «красных дьяволов» продолжаются. Как на футбольном поле, так и за его пределами. В последнем туре они чудом спасли ничью с «Эвертоном», не сумев обойти тот в таблице и оставшись на «гордом» 15-м месте. А в понедельник руководство обрадовало сотрудников об очередном сокращении.

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада выступил с обращением, что «Манчестер Юнайтед» изменит свою корпоративную структуру в рамках серии дополнительных мер, направленных на улучшение финансовой устойчивости клуба и повышение операционной эффективности. План трансформации нацелен на возвращение клуба к прибыльности после пяти лет подряд убытков, начиная с 2019 года. Это создаст более прочную финансовую платформу, которая позволит клубу инвестировать в успех мужской и женской команд, а также в улучшение инфраструктуры. В рамках этих мер клуб заявил о планах по сокращению штата.

«По завершении этого процесса у нас будет более компактный, гибкий и финансово устойчивый футбольный клуб, который по-прежнему будет предоставлять первоклассные услуги нашим ценным коммерческим партнёрам. В результате мы окажемся в гораздо более сильной позиции для инвестиций в успех клуба и улучшение условий для болельщиков, при этом соблюдая регламенты УЕФА и Премьер-Лиги», – заявил гендир.

Беррарда при личной аудиенции не сообщил, сколько человек потеряют работу. Но извинился за то, что в сентябре сказал, что больше сокращений не будет. Тогда, по отмашке совладельца команды Джима Рэтклиффа, было уволено около 250 человек. Однако, горькая правда быстро вскрылась. Сотрудники после встречи получили электронное письмо, где указывалось о намерении сократить 150-200 «счастливчиков». Всего в штате на сей час 900 человек. Издание The Guardian ранее сообщало о царящем моральном упадке в клубе.

Только на этом Рэтклифф не остановился. Он решил посадить своих подчинённых на фруктовую диету. По информации источника, он закроет столовую для персонала на «Олд Траффорд» и заменит бесплатные обеды, которые сейчас предлагаются, фруктами. Его продолжат получать только сотрудники, работающие в дни матчей. Закрытие ожидается в конце недели. Клуб считает, что отмена бесплатных обедов позволит сэкономить 1 млн фунтов стерлингов.

Помимо сокращений МЮ поднял цены на билеты в середине сезона – самые дешевые теперь стоят $81 вместо $49, отмечает AP. В ноябре команду вместо Эрика тен Хага возглавил Рубен Аморим, но после 26 туров Английской премьер-лиги МЮ занимает только 15-е место. За два года при голландце МЮ потратил более €600 млн на покупку 15 игроков. Такую сумму в клубе за столь короткой срок ранее не тратили ни при одном тренере.

В прошлом году «красные дьяволы» стали вторыми в списке самых дорогих клубов мира по версии Forbes ($6,55 млрд), уступив только мадридскому «Реалу» ($6,6 млрд). С новой фруктовой диетой они, разумеется, должны опередить «сливочных».