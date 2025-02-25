Футболист «Зенита» рассказал о любви к пиву

Футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал о любви к пиву. Его слова приводит Sport24.

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Глушенков признался, что может позволить себе пару банок алкогольного напитка после матчей.

«Что в этом плохого? Все знают, что пиво — отличный изотоник и все его пьют. Я не сделал какого-то открытия», — заявил игрок.

Ранее Глушенков выбрал между пивом и колой.

«А смысл пить колу, если можно выпить пива?» — задался он вопросом.

В текущем сезоне Глушенков провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах. В них он отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.