Захарян признан лучшим игроком матча 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был признан лучшем игроком прошедшего матча 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:0). Об этом сообщает пресс-служба команды из Сан-Себастьяна в соцсети Х (ранее Twitter).

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Уже на 12-й минуте Захарян открыл счёт в матче, забив свой первый мяч в сезоне-2024/2025. В перерыве матча россиянин был заменён.

«Реал Сосьедад» набрал 34 очка в 25 матчах испанского чемпионата. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Леганес» остался с 24 очками на 16-м месте.