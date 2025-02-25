В ЦСКА заявили, что благодарны Венгрии за блокирование санкций Евросоюза
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы благодарны Венгрии, заблокировавшей санкции Евросоюза, инициированные правительством Эстонии. Ранее Vsquare сообщил, что Венгрия смогла добиться исключения двух российских клубов — московского ЦСКА и «Ростова» — из 16-го пакета санкцией Европейского Союза.
«Мне ничего неизвестно, точно так же, как и вы, прочитал об этом в новостях, поэтому сложно комментировать. Если это так, то мы, конечно, благодарны. Многие говорят, что спорт вне политики, в кои-то веки увидели, надеюсь, что это достоверная информация, подтверждение этому тезису», — приводит слова Бабаева ТАСС.
ЦСКА после 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом». Игра состоится 1 марта и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.