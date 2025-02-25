Абаскаль назвал самого перспективного футболиста «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о полузащитнике красно-белых Данииле Зорине, перешедшем в «Ахмат» на правах аренды.

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— Можете назвать самых перспективных молодых футболистов «Спартака»? У кого есть шансы заиграть в лучших европейских лигах?

— Зорин — самый готовый молодой игрок, но ему нужно найти подходящий момент, чтобы показать себя в «Спартаке». Иногда с молодыми футболистами сложно правильно подобрать момент и контекст. Нужно допускать, что ничего не получится, но это единственный способ увидеть его потенциал, выпустив на поле», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

20 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Зориным до 2028 года и о переходе полузащитника в «Ахмат» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. В составе взрослой команды красно-белых Зорин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.